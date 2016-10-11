《中国新债预测》一及10年续发国债收益率均值2.14%和2.66%，需求偏中性

* 招标品种：财政部一年/10年期续发固息国债

* 期限及招标金额：210亿元/280亿元人民币

* 招标时间: 周三(12日)10:35-11:35

* 受访人数: 9位(银行、券商、保险)

* 预测区间：2.07%-2.16%；2.65%-2.70%

* 预测均值: 2.14%；2.66%(按各家机构预测值平均)

路透上海10月11日 - 中国财政部周三将招标续发行一年及10年固息国债。路透调查显示，近期虽然资金面延续宽松格局，但是现券二级情绪较为平稳，市场整体波动较为有限，一级市场亦需求一般，预计明日两期国债机构需求较为中性，中标收益率预测均值分别落在2.14%和2.66%。

“需求偏中性吧，最近二级情绪也一般，不过银行对国债的还是比较大的，”上海一银行交易员表示，预计两期债结果接近二级市场的可能性比较大，相对而言，一年期品种因为没有返费，结果会稍微偏低一点。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年、10年品种最新收益率为2.1487%和2.6735%。此次一年期增发标的券160018 今日成交在2.1500%附近，10年期标的券160017 最新成交在2.67%附近。

国开行上午招标的四期固息增发债，三年、七年期中标收益率分别为2.6459%和2.9977%，接近此前市场预测均值2.66%和2.99%；10年和20年期中标收益率为2.9936%和3.3162%，略高于2.98%和3.30%的预测均值。

明日招标的一年期国债为今年第18期国债 的第二次续发，票面利率2.14%；10年期为第17期国债 的第二次续发，票面利率2.74%。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

上述两期债均采用混合式招标方式，标的为价格。招标当日，之前发行的同期国债停止交易一天；招标结束至10月13日进行分销；10月13日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。10年国债发行手续费为承销面值的0.1%。