欧元债市：德债收益率接近一个月高位，因油价上涨和QE缩减前景

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
这意味着通胀可能会受到提振。通胀上升将缓解竭力通过超低利率和购债来提振消费者价格的央行所面临的压力。
彭博近来报导称，欧洲央行决策者已就最终削减购债达成了更多的共识。但欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周一表示，欧洲央行退出目前的资产购买计划，很大程度上将取决于经济数据。
德国10年期公债收益率 周二小跌1个基点至0.05%，脱离周一创下的9月15日以来高点0.06%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 高琦/汪红英；审校 李爽/李春喜)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。