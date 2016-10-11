欧元债市：德债收益率接近一个月高位，因油价上涨和QE缩减前景

这意味着通胀可能会受到提振。通胀上升将缓解竭力通过超低利率和购债来提振消费者价格的央行所面临的压力。

彭博近来报导称，欧洲央行决策者已就最终削减购债达成了更多的共识。但欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周一表示，欧洲央行退出目前的资产购买计划，很大程度上将取决于经济数据。

德国10年期公债收益率 周二小跌1个基点至0.05%，脱离周一创下的9月15日以来高点0.06%。(完)

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