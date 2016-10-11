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亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 16:19 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--10月11日

10月11日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地
时间16:18时，1港元=0.86534人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为20.47%，高于上交易日收盘的19.06%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.45      4.91      1.05
 建设银行                                          5.21      5.78      1.04
 中国银行                                          3.40      3.57      1.10
 农业银行                                          3.14      3.37      1.08
 招商银行                                         18.33     19.64      1.08
 中信银行                                          6.00      5.15      1.35
 交通银行                                          5.57      5.94      1.08
 民生银行                                          9.31      8.86      1.21
 中国人寿                                         21.81     21.00      1.20
 中国平安                                         34.38     41.15      0.97
 中国太保                                         29.90     29.65      1.17
 中信证券                                         16.52     17.04      1.12
 新华人寿                                         42.11     35.05      1.39
 海通证券                                         16.10     13.80      1.35
 华能国际                                          7.11      4.88      1.68
 大唐发电                                          3.91      2.14      2.11
 华电国际                                          5.03      3.46      1.68
 中煤能源                                          5.83      4.38      1.54
 中国神华                                         15.54     15.74      1.14
 中国石油                                          7.31      5.55      1.52
 兖州煤业                                         12.85      5.88      2.53
 中国石化                                          4.97      5.85      0.98
 上海石化                                          6.05      3.96      1.77
 中海油服                                         12.39      7.72      1.85
 仪征化纤                                          3.99      1.61      2.86
 中国铝业                                          3.88      2.90      1.55
 江西铜业                                         14.20      9.05      1.81
 洛阳钼业                                          3.79      1.66      2.64
 紫金矿业                                          3.19      2.41      1.53
 马钢股份                                          2.80      1.80      1.80
 鞍钢股份                                          4.53      3.87      1.35
 重庆钢铁                                          2.52      2.46      1.18
 海螺水泥                                         16.89     21.65      0.90
 洛阳玻璃                                         25.61      6.10      4.85
 京城机电                                         10.06      3.38      3.44
 中联重科                                          4.59      2.83      1.87
 金隅股份                                          4.32      2.92      1.71
 中国国航                                          7.34      5.32      1.59
 东方航空                                          6.20      3.70      1.94
 南方航空                                          7.15      4.52      1.83
 中国远洋                                          5.19      2.72      2.20
 中海集运                                          3.98      1.71      2.69
 中集集团                                         14.18      9.28      1.77
 中海发展                                          6.71      4.56      1.70
 宁沪高速                                          8.94     11.06      0.93
 深高速                                            8.72      8.26      1.22
 成渝高速                                          4.79      3.02      1.83
 皖通高速                                         12.32      6.59      2.16
 广深铁路                                          4.27      4.19      1.18
 中国南车                                          9.07      7.08      1.48
 中国交建                                         11.25      8.25      1.58
 中国铁建                                          9.21      8.83      1.21
 中国中铁                                          7.24      5.66      1.48
 长城汽车                                         11.01      8.21      1.55
 比亚迪                                           57.89     51.35      1.30
 广汽集团                                         22.32     10.68      2.42
 青岛啤酒                                         32.26     31.55      1.18
 白云山                                           25.03     19.58      1.48
 新华制药                                         13.42      5.90      2.63
 海信科龙                                         11.74      6.74      2.01
 南京熊猫                                         15.01      8.20      2.12
 晨鸣纸业                                          9.20      7.38      1.44
 上海医药                                         19.89     21.60      1.06
 中兴通讯                                         15.12     11.36      1.54
 东方电气                                          9.72      6.38      1.76
 潍柴动力                                          9.33     10.86      0.99
 东北电气                                          7.29      3.05      2.76
 广船国际                                         29.42     12.38      2.75
 昆明机床                                          8.25      2.79      3.42
 一拖股份                                         10.39      4.30      2.79
 北辰实业                                          4.24      2.59      1.89
 创业环保                                          9.15      4.53      2.33
 中国中冶                                          4.09      2.62      1.80
 金风科技                                         15.94     11.98      1.54
 丽珠                                             58.00     48.00      1.40
 万科                                             26.23     19.22      1.58
 郑煤机                                            6.08      3.74      1.88
 大连港                                            2.41      1.42      1.96
 山东墨龙                                         11.43      3.65      3.62
 浙江世宝                                         42.37     11.32      4.33
 复星医药                                         24.04     25.00      1.11
 光大银行                                          3.80      3.59      1.22
 东江环保                                         19.59     12.84      1.76
 上海电气                                          8.42      3.73      2.61
 广发证券                                         16.73     17.00      1.14
 华泰证券                                         18.65     16.48      1.31
 东方证券                                         15.98      7.86      2.35
 光大证券                                         16.52     11.78      1.62
 招商证券                                         17.29     12.02      1.66
   
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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