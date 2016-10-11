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亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 16:32 BJT

全球金市：金价小跌，因美联储升息前景提振美元走强

金价上周五触及四个月低点每盎司1,241.20美元后，已经连续两个交易日上升。现货金上周周线下跌约4.5%，为2015年11月以来的最大周线跌幅。

“经历大跌行情后，金市乐观情绪减弱，”山东黄金首席分析师蒋舒称。

“由于美元走强，金价将进一步滑落。”

美元指数 周二涨0.3%至97.213。

其它贵金属方面，现货银 持稳在每盎司17.62美元。

现货铂金 跌0.1%至每盎司959.25美元，现货钯金 跌0.2%至664美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/侯雪苹；审校 艾茂林/王丽鑫)

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