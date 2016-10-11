台湾汇市：台币兑美元放量收贬至近一个月低位，出口商略抛汇不敌外资买汇

* 美元走强令韩元和人民币大幅走弱 * 出口商抛汇不敌外资买汇 * 明日台币主要区间暂看在31.500-31.760 路透台北10月11日 - 台币兑美元 周二连五日放量收贬，收在近一个月低位。 交易员表示，亚币中韩元 和人民币走势疲弱，且外资汇出，带动台币收贬至近一 个月低位。 他们表示，原本盘初台币只是小贬，出口商也略有抛汇，缩小台币贬幅；只不过外资的 美元买盘相当多，尾盘台币贬幅扩大，收贬逾1角。今日台币兑美元收31.613，前低为9月14 日的31.689。 〞主要还是跟着国际美元走强，韩元上去（走贬）。NDF市场美元看蛮多的。〞一位大 型商银交易员表示。 他指出，出口商从上周约在31.4左右，持续有抛汇卖压。若是出口商的美元卖压匮乏， 不排除台币会走贬得更快一些。此外，目前美国12月升息仍然被高度预期，这可能对亚洲汇 市造成一些影响，密切关注外资汇出的速度和幅度。 台湾股市周二收盘下跌，指数连续第二个交易日收黑。台湾证券交易所周二公布，外资 及陆资在台股转为买超24.49亿台币，中止先前连两个交易日卖超共计34.57亿台币。 韩元兑美元 周二收报1,120.4，上日收在1,108.4。 人民币兑美元即期 周二早盘放量下跌，并与中间价双双续创逾六年新低。 交易员预期，明日台币交易区间暂看31.500-31.760。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由折价 转为溢价；目前一个月美元/台币远汇 报31.677/31.738，上日收在31.400。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.613 31.480 31.480-31.660 31.480 11.24 7.42 司 元太外汇经纪公 31.613 31.479 31.480-31.654 31.480 6.55 3.50 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 +0.030/+0.040 -0.020/-0.005 美元/台币六个月期 -0.150/-0.130 -0.230/-0.195 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)