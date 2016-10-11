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亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 16:43 BJT

台湾汇市：台币兑美元放量收贬至近一个月低位，出口商略抛汇不敌外资买汇

* 美元走强令韩元和人民币大幅走弱
    * 出口商抛汇不敌外资买汇
    * 明日台币主要区间暂看在31.500-31.760

    路透台北10月11日 - 台币兑美元 周二连五日放量收贬，收在近一个月低位。
交易员表示，亚币中韩元 和人民币走势疲弱，且外资汇出，带动台币收贬至近一
个月低位。
    
    他们表示，原本盘初台币只是小贬，出口商也略有抛汇，缩小台币贬幅；只不过外资的
美元买盘相当多，尾盘台币贬幅扩大，收贬逾1角。今日台币兑美元收31.613，前低为9月14
日的31.689。
    
    〞主要还是跟着国际美元走强，韩元上去（走贬）。NDF市场美元看蛮多的。〞一位大
型商银交易员表示。
    
    他指出，出口商从上周约在31.4左右，持续有抛汇卖压。若是出口商的美元卖压匮乏，
不排除台币会走贬得更快一些。此外，目前美国12月升息仍然被高度预期，这可能对亚洲汇
市造成一些影响，密切关注外资汇出的速度和幅度。 
        
    台湾股市周二收盘下跌，指数连续第二个交易日收黑。台湾证券交易所周二公布，外资
及陆资在台股转为买超24.49亿台币，中止先前连两个交易日卖超共计34.57亿台币。 
  
         
    韩元兑美元 周二收报1,120.4，上日收在1,108.4。
       
    人民币兑美元即期 周二早盘放量下跌，并与中间价双双续创逾六年新低。 
    
    交易员预期，明日台币交易区间暂看31.500-31.760。 

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由折价
转为溢价；目前一个月美元/台币远汇 报31.677/31.738，上日收在31.400。
    
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 16:00            台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价     成交量   上日 
                       报价                                       亿美元  
 台北外汇经纪公      31.613    31.480  31.480-31.660    31.480     11.24    7.42
 司                                                                       
 元太外汇经纪公      31.613    31.479  31.480-31.654    31.480      6.55    3.50
 司                                                                       
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        +0.030/+0.040              -0.020/-0.005
 美元/台币六个月期        -0.150/-0.130              -0.230/-0.195
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　     

 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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