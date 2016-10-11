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亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 16:46 BJT

中国新债：山东省下周二将发行432亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海10月11日 - 中国山东省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额432
亿元人民币的一般和专项地方债，期限包括三、五、七、10年。
    
    上述债券分别为该省今年第四批一般债，第四批及第五批专项债；均全部为置换债券 
。上海新世纪资信评估有限公司对债券评级为AAA级。
        
    具体发行规模和招标时间如下：     
      类别         期限     规模(亿元         招标时间          发行期
                                )                              
    一般债券       三年       47.3     10月18日上午9:30-10:10  10月19日
                   五年       70.94                                
                   七年       70.94                                
                   10年       47.29                                
                   小计      236.47                                
 专项债券(第四     三年       36.41    10月18日上午10:40-11:2  10月19日
    批)                                          0             
                                                               
                   五年       54.61                                
                   七年       54.61                                
                   10年       36.4                                 
                   小计      182.03                                
 专项债券(第五     三年        2.7     10月18日下午13:30-14:1  10月19日
    批)                                          0             
                   五年       4.05                                 
                   七年       4.05                                 
                   10年        2.7                                 
                   小计       13.5                                 
                   总计        432                                 
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 而截止目前，2016年地方债发行规模已逾5万亿元。(完)

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 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)

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