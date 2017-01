中国新债：山东省下周二将发行432亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海10月11日 - 中国山东省财政厅周二公告,将于下周二(18日)招标发行总额432 亿元人民币的一般和专项地方债,期限包括三、五、七、10年。 上述债券分别为该省今年第四批一般债,第四批及第五批专项债;均全部为置换债券 。上海新世纪资信评估有限公司对债券评级为AAA级。 具体发行规模和招标时间如下: 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 47.3 10月18日上午9:30-10:10 10月19日 五年 70.94 七年 70.94 10年 47.29 小计 236.47 专项债券(第四 三年 36.41 10月18日上午10:40-11:2 10月19日 批) 0 五年 54.61 七年 54.61 10年 36.4 小计 182.03 专项债券(第五 三年 2.7 10月18日下午13:30-14:1 10月19日 批) 0 五年 4.05 七年 4.05 10年 2.7 小计 13.5 总计 432 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中,招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值,上限为该平均值 上浮15%。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏,要求地方财政着手改善地方债流动性,并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债,推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元,其中公开招标占比近八成,定向发 行占比约两成。 而截止目前,2016年地方债发行规模已逾5万亿元。(完) 参看详情,可点选中国债券信息网 here here here (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)