版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 17:03 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币放量收跌与中间价再创逾六年新低，短期仍存调整空间

* 人民币放量收跌，与中间价续创逾六年低点
    * 客盘和自营整体仍偏购汇
    * 大行维稳力度明显减轻
    * 短期跌势或延续，但跌速可能放缓

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京10月11日 - 人民币兑美元即期 周二放量收跌，并与中间价续
创逾六年新低。交易员称，昨日中间价调整确立了新一轮跌势开始，今日购汇量继续放大，
但也有资金借机结汇，期间大行维稳力度明显减轻；短期汇价跌势或延续，但跌速可能放缓
。
    
    他们并指出，人民币与美元指数的关联度明显上升，中间价继续遵循市场化定价，价格
干预减少意味着对波动容忍度的提高。但在购汇端仍存在一些行政管制，因此购汇需求实际
增量较为有限，一旦美指升势受阻，人民币也会止跌。
    
    “市场上购汇我们看的到，但央妈的心思只能揣测，不知道要守的第二个位置在哪里。
”一股份行交易员称，“跟节前相比人民币已经跌了五六百点，大家还是有一点恐慌情绪的
。”
    
    亦有中资行交易员表示，人民币走势主要看美指，不过人民币刚入篮SDR，如果大行继
续像节前那样强力维稳肯定不好看；但如果汇价触到监管层的下一个心理位置，可能维稳力
量又会加大。

    瑞银证券最新策略报告指出，短期内人民币汇率仍取决于美元对其他货币的走势、因此
也将取决于美联储加息的市场预期和实际步伐。鉴于美国大选和加息存在诸多不确定性，预
计中国央行将会保持人民币相对稳定，以免动摇市场预期、冲击国内外汇和金融市场。
    
    瑞银并预计央行会更多参考CFETS货币篮子，并允许人民币对美元小幅贬值，料年底时
仍难跌破6.8元关口。
    
    汇丰控股旗下香港上海汇丰银行周二发表调查结果显示，香港企业对未来人民币汇率的
波幅相当乐观，逾六成受访者相信汇率波幅将于未来12个月内收窄，高于全球逾三成的水平
。 
    
    全球汇市方面，美元指数周二触及11周高点，因投资者对美国联邦储备理事会(美联储/
FED)年底前升息的预期升温。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美      今日         上日         升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=CF    6.7148       6.7028       -0.18%
                 XS>                             
    中间价              6.7098       6.7008       -0.13%
 成交额<CNYSPTVOL=CF  254.02亿美  198.02亿美元       
                 XT>      元                     
  日内波动幅度(pips)     110       日低6.7165    日高6.70
                                                    55
    今年以来升贬幅度                               -3.29%
  2005年汇改以来升贬                               23.26%
                幅度                             
 一年期美元/人民币掉         615                         
                  期                             
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日         上日               
    CNH即期             6.7201       6.7169              
 一年期NDF<CNY1YNDFO    6.8923       6.8738              
                R=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.7145；
人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15
点的参考汇率为7.4655、6.4633和8.2542。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑
参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐