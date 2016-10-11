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市场报道 | 2016年 10月 11日 星期二 16:55 BJT

《汇市简讯》南非兰特急跌，受财长被传唤消息影响

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* 媒体报导称南非财长被传唤，该消息拖累南非兰特急跌2.3%

* 该消息传出前，美元兑兰特交投在13.92左右，还一度触及14.25高位

* 14.7500-13.3775跌势的费波纳奇回档位在14.4261

* 图表：reut.rs/2dY3Ju4

(完)

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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 李爽)

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