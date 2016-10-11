版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 17:32 BJT

日本财政：国会通过320亿美元追加预算，政府焦点转向TPP法案

追加预算的一部分将为总额28.1万亿日圆的刺激措施提供资金，这其中包括国家和地方政府7.5万亿日圆的支出。

这些资金将用于改善铁路网络，港口升级改造，支持易受自然灾害影响的地区，并提高保育员的薪资。

由于这一追加预算已通过，安倍政府目前将寻求国会快速通过跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。

一位政府消息人士称，“我们希望本届国会(11月30日结束)尽早通过TPP法案，这样我们可以鼓励美国采取同样行动。”(完)

(编译/审校 汪红英/于春红/李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐