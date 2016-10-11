日本财政：国会通过320亿美元追加预算，政府焦点转向TPP法案

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
追加预算的一部分将为总额28.1万亿日圆的刺激措施提供资金，这其中包括国家和地方政府7.5万亿日圆的支出。
这些资金将用于改善铁路网络，港口升级改造，支持易受自然灾害影响的地区，并提高保育员的薪资。
由于这一追加预算已通过，安倍政府目前将寻求国会快速通过跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。
一位政府消息人士称，“我们希望本届国会(11月30日结束)尽早通过TPP法案，这样我们可以鼓励美国采取同样行动。”(完)
(编译/审校 汪红英/于春红/李爽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。