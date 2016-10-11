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亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 17:26 BJT

路透基点：菲律宾亚通利大能源42亿台币融资额度分配方案出炉--TRLPC

路透香港10月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在台湾
上市的菲律宾企业亚通利大能源股份有限公司(Ate Energy Internationa
l)增扩后的42亿台币五年期融资的额度分配方案已出。这是该公司首次进
入联贷市场，所筹资金用于支持在菲律宾电厂的资本支出。
    
    台湾中小企银行和兆丰国际商业银行为本次贷款的牵头行兼簿记行。
台湾中小企银行还担任贷款代理行。
    
    该笔贷款包括A部分42亿台币等值循环信贷，可以欧元、台币或美元
提取；另外还包括B部分36亿台币的信用证，C部分1.08亿美元等值信用证
(可以欧元或美元提取)，以及D部分14.4亿台币等值担保。四部分合计不
超过42亿台币等值。
    
    A/B的台币部分利率较一年期邮政储金利率加码130个基点。A/C美元
部分利率较六个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)或六个月期台北美元
拆款利率(TAIFX)其中高者加码150-175个基点。A/C欧元部分利率较六个
月期欧元LIBOR加码250-271个基点。D部分有110个基点的季度担保费用。
    
    银行最多有15个基点的前端费。
    
    借款人董事长吕元瑞为此笔贷款提供个人担保。
    
    签约于10月4日进行。
    
    额度分配方案如下：
    
    牵头行兼簿记行                   台币(百万)  
    台湾企银                             1,100    
    兆丰商银                               800      
    
    牵头行                 
    国泰世华银行                           650      
    
    参贷行                           
    农业金库                               475      
    台中商业银行                           375      
    合作金库银行                           300      
    台湾银行                               250      
    华南商业银行                           250  
        
    总计                                 4,200 (完)
    
  
 (编译 艾茂林; 审校 刘秀红)

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