路透基点：菲律宾亚通利大能源42亿台币融资额度分配方案出炉--TRLPC

路透香港10月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在台湾 上市的菲律宾企业亚通利大能源股份有限公司(Ate Energy Internationa l)增扩后的42亿台币五年期融资的额度分配方案已出。这是该公司首次进 入联贷市场，所筹资金用于支持在菲律宾电厂的资本支出。 台湾中小企银行和兆丰国际商业银行为本次贷款的牵头行兼簿记行。 台湾中小企银行还担任贷款代理行。 该笔贷款包括A部分42亿台币等值循环信贷，可以欧元、台币或美元 提取；另外还包括B部分36亿台币的信用证，C部分1.08亿美元等值信用证 (可以欧元或美元提取)，以及D部分14.4亿台币等值担保。四部分合计不 超过42亿台币等值。 A/B的台币部分利率较一年期邮政储金利率加码130个基点。A/C美元 部分利率较六个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)或六个月期台北美元 拆款利率(TAIFX)其中高者加码150-175个基点。A/C欧元部分利率较六个 月期欧元LIBOR加码250-271个基点。D部分有110个基点的季度担保费用。 银行最多有15个基点的前端费。 借款人董事长吕元瑞为此笔贷款提供个人担保。 签约于10月4日进行。 额度分配方案如下： 牵头行兼簿记行 台币(百万) 台湾企银 1,100 兆丰商银 800 牵头行 国泰世华银行 650 参贷行 农业金库 475 台中商业银行 375 合作金库银行 300 台湾银行 250 华南商业银行 250 总计 4,200 (完) (编译 艾茂林; 审校 刘秀红)