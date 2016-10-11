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亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 18:18 BJT

中国经济：2020年底前严禁备案和新建水泥、平板玻璃行业新增产能--工信部

路透北京10月11日 - 中国工业和信息化部周二表示，要开展专项行动，大力压减水泥、平板玻璃等传统建材行业严重过剩产能。2020年底前，严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃建设项目；2017年底前，暂停实际控制人不同的企业间水泥熟料、平板玻璃产能置换。

刊登在工信部网站的建材工业发展规划（2016-2020年）要求，要依法依规淘汰水泥、平板玻璃等传统建材行业不达标产能。对经整改达不到环保、能耗、安全、质量等强制性标准要求的产能，依法有序关停退出；逐步淘汰砖瓦轮窑。

规划称，要实行差别化政策，倒逼过剩产能退出。开展能耗、排放等对标达标，贯彻落实高耗能行业差别电价、阶梯电价等政策，研究提高享受资源综合利用财税政策的技术门槛，倒逼竞争乏力产能主动退出。

规划提出，支持优势企业搭建产能整合平台，利用市场化手段推进联合重组，并结合联合重组、技术改造，主动经营性压减过剩产能。规划并要求，继续完善水泥错峰生产，推动平板玻璃开展行业自律，适度限产。（完） (发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)

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