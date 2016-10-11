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亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 18:39 BJT

东南亚股市：经济增长忧虑拖累新加坡股市下跌，泰股延续上日跌势

涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   364.47    -2.82   -0.77   +9.51   332.82
    新加坡                     2856.13   -14.11   -0.49   -0.92  2882.73
    马来西亚                  1668.72     3.40   +0.20   -1.41  1692.51
    泰国                      1442.21   -14.81   -1.02  +11.97  1288.02
    印尼                      5382.00    21.17   +0.39  +17.18  4593.01
    菲律宾                     7520.82   -13.89   -0.18   +8.18  6952.08
    越南                        682.36     8.17   +1.21  +17.85   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 艾茂林/侯雪苹；审校 张明钧/汪红英)

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