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亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 19:05 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨5%触及五个月高点，因上海期胶和油价走坚

路透东京10月11日 - 指标东京工业品交易所(TOCOM)期胶周二收盘大涨5%，并触及五个月高点，上海期胶走坚和油价接近一年高点为东京期胶提供支撑。

TOCOM 3月期胶 <0#2JRU:>收高8.6日圆，至每公斤182.3日圆(1.77美元)，稍早曾触及5月12日以来最高位183日圆。

“TOCOM上涨是受上海期胶在过去两日大幅上扬驱动，”东京的一位交易商说。

上海期胶周二也触及五个月高点，周一为上涨3.5%。上海期交所交投主力1月期胶 涨480元人民币，收报每吨14,205元人民币(2,130美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)11月期胶 最新报每公斤1.520美元，涨0.017美元。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英；审校 王丽鑫)

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