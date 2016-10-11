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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 07:31 BJT

重温稿-中国国企：要坚持有利于国有资产保值增值的方针推动国企改革--习近平

路透北京10月11日 - 中国国家主席习近平周二表示，要坚持有利于国有资产保值增值，有利于提高国有经济竞争力，有利于国有资本的方针，推动国有企业深化改革，提高经营管理水平，加强国有资产监管。

中央广播电台报导称，习近平在全国国有企业党的建设工作会议上指出，要把国有企业做强、做优、做大；要求把提高企业效益、增强竞争实力、实现国有资产保值增值作为国有企业工作的出发点和落脚点。

“建立现代企业制度是国有企业改革的方向，必须一以贯之。“习近平称。

习近平指出，要充分发挥企业党组织的领导核心和政治核心作用，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，创新中央企业党组织发挥作用的途径和方式。（完） (发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)

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