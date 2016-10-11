重温稿-中国国企：要坚持有利于国有资产保值增值的方针推动国企改革--习近平

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月11日 - 中国国家主席习近平周二表示，要坚持有利于国有资产保值增值，有利于提高国有经济竞争力，有利于国有资本的方针，推动国有企业深化改革，提高经营管理水平，加强国有资产监管。
中央广播电台报导称，习近平在全国国有企业党的建设工作会议上指出，要把国有企业做强、做优、做大；要求把提高企业效益、增强竞争实力、实现国有资产保值增值作为国有企业工作的出发点和落脚点。
“建立现代企业制度是国有企业改革的方向，必须一以贯之。“习近平称。
习近平指出，要充分发挥企业党组织的领导核心和政治核心作用，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，创新中央企业党组织发挥作用的途径和方式。（完） (发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。