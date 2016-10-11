马来西亚期市：棕榈油涨2.7%创五周最大日涨幅，因产量预期和马币下滑

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透吉隆坡10月11日 - 马来西亚棕榈油期货周二录得逾五周以来的最大单日涨幅，受产量预期下降和马币 走软提振。
马币走软通常会令棕榈油对于持有外国货币的买家而言更加便宜。马币兑美元在晚间下跌0.5%至4.1700，之前曾触及3月1日以来最低水准4.1760。
指标12月棕榈油期货 涨2.7%，收报每吨2,611马币(628美元)，创下9月2日上涨3%以来的最大单日涨幅。
成交量为51,583口，略高于去年日均量44,600口。
吉隆坡的一位期货交易员说，棕榈油期货上涨部分受马币走软提振，此外还因市场预计10月棕榈油产量将下降。
由于厄尔尼诺(圣婴)现象的影响犹在，今年棕榈油产量增长料将放缓。
棕榈油期货市场今日稍早上涨也受豆油走强提振。
芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油期货 涨0.4%，而大连商交所1月豆油合约 涨2%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英；审校 王丽鑫)
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