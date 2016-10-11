国际油市：亚洲柴油价格走坚，受埃及需求提振

路透新加坡10月11日 - 贸易行业的消息人士表示，亚洲柴油价格周二走坚，受埃及近来的一系列标购提振。

据一位埃及政府官员向路透表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)在10月初通知埃及国有石油公司--埃及石油总公司(EGPC)，该公司将停止向埃及供应成品油，该官员未透露停止供应的时间和理由。

交易员表示，台湾中油公司出售了一艘含硫500ppm的柴油船货，售价较新加坡报价小幅升水，此外还出售了一艘含硫10ppm的柴油船货，售价每桶升水约50美分。

买家是谁尚不能立即得以确认。

上述售价高于交易员的预期，但价格上涨的原因不能立即获得确认。

新加坡现货市场上达成六笔柴油交易，没有航煤交易达成。(完)

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