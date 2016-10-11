国际油市：亚洲柴油价格走坚，受埃及需求提振

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡10月11日 - 贸易行业的消息人士表示，亚洲柴油价格周二走坚，受埃及近来的一系列标购提振。
据一位埃及政府官员向路透表示，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)在10月初通知埃及国有石油公司--埃及石油总公司(EGPC)，该公司将停止向埃及供应成品油，该官员未透露停止供应的时间和理由。
交易员表示，台湾中油公司出售了一艘含硫500ppm的柴油船货，售价较新加坡报价小幅升水，此外还出售了一艘含硫10ppm的柴油船货，售价每桶升水约50美分。
买家是谁尚不能立即得以确认。
上述售价高于交易员的预期，但价格上涨的原因不能立即获得确认。
新加坡现货市场上达成六笔柴油交易，没有航煤交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英；审校 刘秀红)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。