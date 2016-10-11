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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 07:31 BJT

重温稿-中国经济：全面放开养老服务市场，引导社会资本进入养老服务业--习近平

路透北京10月11日 - 中国国家主席习近平周二表示，将全面放开养老服务市场，引导社会资本进入养老服务业；确保各类重大统计数据造假案件得到及时有效查处；促进移动互联网健康有序发展。

中央电视台引述习近平主持中央全面深改领导小组会议时称，养老服务业既是关系亿万群众福祉的民生事业，也是具有巨大发展潜力的朝阳产业。要围绕老年化群体多层次多样化的需求，降低准入门槛，引导社会资本进入养老服务业。推动公办养老机构改革，建立居家养老社区和农村养老服务水平，推动养老服务业技术、设施、标准、人才建设，繁荣养老市场，提升服务质量，让广大老年人享受优质养老服务。

会议并审议通过深化统计管理体制改革意见，提出要遵循统计工作规律，完善统计法律法规，健全统计管理机制，强化监督问责，确保各类重大统计数据造假案件得到及时有效查处，确保统计资料真实准确、完整及时 。

会议并指出，促进移动互联网健康有序发展，需完善市场准入，规范竞争秩序，支持技术突破，深化国际交流合作。（完） (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)

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