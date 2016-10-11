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市场报道 | 2016年 10月 11日 星期二 21:38 BJT

美国热股：三星手机召回或提振苹果产品销售，苹果盘初股价大涨

路透10月11日 - 韩国三星电子 遭遇有史以来最严重的召回，这或许会提振竞争对手的产品销售，例如苹果的新款iPhone和谷歌的Pixel。

苹果股价周二美国盘初大涨2%，报118.38美元。

谷歌母公司Alphabet 美国盘初上涨0.5%，报818.09美元。(完)

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