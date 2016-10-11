版本:
中国
市场报道 | 2016年 10月 11日 星期二 21:40 BJT

美国热股：Illumina下调第三季营收预期，盘初股价暴跌24%

路透10月11日 - 美国诊断测试产品生产商Illumina 下调第三季营收预期，因其高通量测序仪器的销售降幅高于预期。

Illumina股价周二盘初暴跌24.5%，报139.50美元。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐