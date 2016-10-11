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市场报道 | 2016年 10月 11日 星期二 21:53 BJT

美国热股：Duke Energy完成国际业务的出售，盘初股价下滑

路透10月11日 - Duke Energy 已完成国际业务的出售，包括债务在内的交易估值约为24亿美元。

Duke Energy股价周二盘初下滑1.1%，报76.19美元。(完)

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