国际油市：亚洲380-cst燃料油逆价差扩阔，套利价差进一步上升

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡10月11日 - 业内消息人士称，亚洲380-cst燃料油市场结构曲线近端逆价差周二扩阔，受到上周走软之后供应商的对冲操作提振。
洲际交易所(ICE) 380cst燃料油近端跨月价差升水扩大，11/12月至1/2月价差合约均处于逆价差，业内消息人士称。
曲线稍远端的2/3月至5/6月价差仍为正价差，不过贴水幅度周二略有收窄，消息人士称。
尽管过去几天ICE互换合约成交量上升，但未平仓合约略有下降，消息人士表示。
“(未平仓合约下降)表明合约只是在换手，并未出现新鲜购买兴趣，”新加坡一位交易商称。
近端跨月价差的扩阔帮助推动近月东方-西方价差 升至逾六个月最阔水准。
近月东方-西方价差 较上日每吨上升0.75美元，至25美元，已连续第四个交易日上升。该价差为新加坡180-cst高硫燃料油离岸价和鹿特丹驳船燃料油离岸价之间的差价。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 王丽鑫)
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