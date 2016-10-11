版本:
中国
市场报道 | 2016年 10月 11日 星期二 21:44 BJT

美国热股：St. Jude称心脏植入装置电池问题与两人死亡有关，盘初跌近3%

路透10月11日 - St. Jude Medical 警告称，该公司的部分心脏植入装置有可能出现电池提前耗竭问题，该公司称这种情况与两位病人死亡有关联，可能需要对部分装置进行更换。该公司在4月统一作价250亿美元将自身出售给雅培制药(Abbott Laboratories) 。

St. Jude周二美国盘初下跌2.94%，报78.89美元。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐