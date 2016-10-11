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货币新闻 | 2016年 10月 11日 星期二 22:27 BJT

标题新闻：德国行业工会Verdi称德国商业银行实际净裁员约7,000人，原计划裁员9,600人

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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