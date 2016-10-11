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货币新闻 | 2016年 10月 11日 星期二 23:07 BJT

USDA报告：10月6日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透10月11日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 10/06/2016    09/29/2016    09/29/2016    10/08/20
15  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       432,859       662,603       641,897       322,910
    燕麦 　        100             0             0             0
    大麦             0         1,297         1,297           490
    玉米     1,131,707     1,485,276     1,470,209       604,769
    高粱        87,885        24,252        24,154       369,398
    大豆     1,801,074     1,109,560     1,104,196     1,896,201
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    10,572,314      8,355,825
    燕麦         4,999            200
    大麦        24,258         21,018
    玉米     6,905,899      3,856,929
    高粱       460,716      1,410,520
    大豆     5,204,688      4,395,507
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 利棣儿；审校 李军)

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