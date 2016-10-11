欧元债市：德债收益率接近一个月高点，因油价上升和央行削减购债前景

路透伦敦10月11日 - 德国公债收益率周二守在一个月高点附近，因油价上涨可望提振通胀，并且有更多迹象表明主要央行可能将缩减货币宽松程度。

德国10年期公债收益率日内小幅下跌，但仍接近峰值，美国和日本10年期公债收益率分别触及四个月和三周高位。

布兰特原油价格周一触及一年高位，因俄罗斯称准备加入石油输出国组织(OPEC)的限产计划。

这意味着通胀可能会受到提振。通胀上升将缓解竭力通过超低利率和购债来提振消费者物价的央行所面临的压力。

彭博近来报导称，欧洲央行决策者已就最终削减购债达成了更多的共识。但欧洲央行管理委员会委员维斯科周一表示，欧洲央行退出目前的资产购买计划，很大程度上将取决于经济数据。

德国10年期公债收益率 周二下跌2.3个基点至0.03%，结束9月底以来收益率稳定攀升的势态。

反映市场对欧元区长期通胀预期的指标五年和五年远期损益平衡通胀率触及6月来最高水准。

日本公债 收益率稍早上涨2个基点至负0.05%，为9月23日来首见。10年期美债 收益率触及6月3日来最高1.78%。

周二公布的调查显示，10月德国分析师及投资者信心改善程度超过预期，表明交易商对德国经济成长前景看法愈发乐观。 (完)

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