金属期市：期铝因获利了结从两个月高位回落，市场聚焦供应过剩

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 在1,695美元的卖盘引发铝价逆转走势
* LME铝库存自3月以来减少超过25%
* 中国铝需求将放缓，第四季供应料上升
路透伦敦10月11日 - 期铝价格周二触及两个月高位，后因获利了结而回落，市场聚焦在供应过剩和预计中国出产上升。
伦敦金属交易所(LME)指标期铝 收跌0.7%，报1,679美元，此前触及8月18日来最高1,693美元。
交易商称，铝价很大程度是受使用趋势追踪模型基金提振，但生产商在铝价迫近1,700美元时卖出，在1,695美元的卖盘引发铝价逆转走势。
最大铝出产国中国今年的供应预计占全球产量超过一半，为大约5,900万吨。中国生产商在今年提高产能，使对第四季产量上升的预期增强。
“尽管LME库存不断下降，但在中国产能过剩和全球供应充足的情况下，这些价格水准难以持续，”德国商业银行分析师Eugen Weinberg说。
LME铝库存自3月以来减少超过25%，至212万吨，这令LME市场收紧，提振铝价今年上升。
不过，事实上，供应充足，全球库存预计达到约1,500万吨。
“(第四季)铝基本面前景似乎越加宽松，”摩根大通分析师在报告说，又表示，今年迄今需求增长7.2%，第四季可能放缓至5%。
其他工业金属也下跌，部份原因是美元上涨。
期铜 收低0.7%，报每吨4,812美元。期锌 收挫3.4%，报2,250美元，此前触及9月26日来最低。
期铅 收低2.5%，报2,047.50美元。期锡 下挫1.3%，报19,825美元。期镍 收跌1%，报10,430美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
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