芝加哥期市：CBOT大豆下跌，交易商在美国农业部报告公布前轧平头寸

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透芝加哥10月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌，在倍受关注的美国农业部作物产量和供需报告公布前，交易商轧平头寸。
美国大豆出口需求强劲，限制大豆市场的跌幅。
农业部周二早表示，最新一周出口检验美国大豆总计180.1万吨，远超过100-120万吨的预估区间。
豆粕期货上涨，在12月豆粕合约 触及9月30日来最低水准后，低吸买家进场。
豆油期货下跌，因触及9月23日以来最高水平后有获利了结。
11月大豆期货合约 收跌1/4美分，报每蒲式耳9.54-1/4美元。
12月豆粕合约 收涨2.2美元，报每短吨300.3美元。12月豆油合约 下跌0.47美分，报33.35美分。
今日CBOT大豆预估成交量为236,041口，豆粕为84,295口，豆油为147,784口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。