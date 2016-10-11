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市场报道 | 2016年 10月 12日 星期三 05:17 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆下跌，交易商在美国农业部报告公布前轧平头寸

路透芝加哥10月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌，在倍受关注的美国农业部作物产量和供需报告公布前，交易商轧平头寸。

美国大豆出口需求强劲，限制大豆市场的跌幅。

农业部周二早表示，最新一周出口检验美国大豆总计180.1万吨，远超过100-120万吨的预估区间。

豆粕期货上涨，在12月豆粕合约 触及9月30日来最低水准后，低吸买家进场。

豆油期货下跌，因触及9月23日以来最高水平后有获利了结。

11月大豆期货合约 收跌1/4美分，报每蒲式耳9.54-1/4美元。

12月豆粕合约 收涨2.2美元，报每短吨300.3美元。12月豆油合约 下跌0.47美分，报33.35美分。

今日CBOT大豆预估成交量为236,041口，豆粕为84,295口，豆油为147,784口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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