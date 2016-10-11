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市场报道 | 2016年 10月 12日 星期三 04:15 BJT

美国股市：道琼工业指数下跌1.09%，纳斯达克指数收低1.54%

路透10月11日 - 美国股市周一遭到抛售，因令人失望的企业季报为业绩期开局设定低迷基调，投资者消化可能变化莫测的美国大选选情动态。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低200.38点，或1.09%，至18,128.66点；标准普尔500指数 收低26.93点，或1.24%，至2,136.73点；纳斯达克指数 下跌81.89点，或1.54%，至5,246.79点。(完)

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