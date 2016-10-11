澳新经济指标预测--10月12日-10月19日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月10日当周 10月11-12日 2330 澳洲消费者信心指数 10月 -- +0.3% 10月12日(三) -- 新西兰制造业表现指数(PMI) 9月 -- 55.1 2145 新西兰食品价格指数 9月 -- +1.3% 10月13日(四) 暂无重要经济数据公布。 10月14日(五) 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 49.90 10月17日当周 10月17日(一) -- 澳洲新车销售 9月 -- +0.1% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 -- +0.4% (较上年同期) -- +0.4% 10月18日(二) 0200 新西兰公债海外持有比例 9月 -- 63.6% 10月19日(三) 暂无重要经济数据公布。 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 戴素萍 审校 张涛)