《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月11日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 105.23 -3.18 -2.93 3328016 京东 26.75 -0.55 -2.01 7283810 新浪 75.58 -2.51 -3.21 1524188 搜狐 42.59 -0.73 -1.69 181521 网易 254.20 -7.14 -2.73 1146544 百度 177.04 -4.45 -2.45 2932289 台湾 台湾积体电路 30.73 -0.55 -1.76 1786447 联电 1.87 +0.00 +0.00 360509 日月光 6.05 -0.05 -0.82 126917 矽品精密 7.40 -0.05 -0.67 271285 和信超媒体 2.42 -0.01 -0.41 14394 友达 3.64 -0.21 -5.45 132222 中华电信 35.09 -0.33 -0.93 73267 台湾国际航电 48.06 -0.61 -1.25 1227686 香港 中国移动 60.96 -2.16 -3.42 261700 中国联通 12.65 +0.12 +0.96 100503 中国电信 51.79 -0.69 -1.31 2848 中芯国际 5.69 -0.11 -1.90 5244 电讯盈科 6.16 +0.08 +1.32 268 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 龚芳)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。