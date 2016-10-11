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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 06:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月11日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴         105.23    -3.18    -2.93   3328016
    京东                26.75    -0.55    -2.01   7283810
    新浪              75.58    -2.51    -3.21   1524188
    搜狐              42.59    -0.73    -1.69    181521
    网易             254.20    -7.14    -2.73   1146544
    百度             177.04    -4.45    -2.45   2932289
    
    台湾
    台湾积体电路       30.73    -0.55    -1.76   1786447
    联电                1.87    +0.00    +0.00    360509
    日月光              6.05    -0.05    -0.82    126917
    矽品精密           7.40    -0.05    -0.67    271285
    和信超媒体         2.42    -0.01    -0.41     14394
    友达                3.64    -0.21    -5.45    132222
    中华电信           35.09    -0.33    -0.93     73267
    台湾国际航电      48.06    -0.61    -1.25   1227686
    
    香港
    中国移动           60.96    -2.16    -3.42    261700
    中国联通           12.65    +0.12    +0.96    100503
    中国电信           51.79    -0.69    -1.31      2848
    中芯国际            5.69    -0.11    -1.90      5244
    电讯盈科         6.16    +0.08    +1.32       268
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 龚芳)

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