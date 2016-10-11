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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 06:40 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元因升息押注升至七个月峰值，英镑继续大跌

(新增文末表格)
    * 美元指数升至3月以来最高
    * 10年期美债收益率触及四个月高位
    * 市场等待美联储公布9月会议记录，以确定12月加息的观点
    * 英镑连续第四日下跌

    路透纽约10月11日 - 美元兑一篮子主要货币周二急升至七个月高位，因过去数周的一
系列美国经济数据总体稳健，投资者增加对美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息的押
注。
    
    英镑上周五“闪崩”后延续下行走势，因投资者担心英国硬性退欧对该国经济造成的影
响。过去一周，英镑兑美元下挫超过4%。
    
    美国方面，投资者等待美联储周三公布9月会议记录，以确定美联储12月加息的观点。
利率期货市场反映美联储12月加息的机率为约70%。
    
    这推高10年期美债收益率触及逾四个月高位，美元兑日圆上涨。对美国公债市场走势最
为敏感的美元兑日圆在过去11日内有10日上升。
    
    分析师表示，周二欧元兑美元亦出现重大技术面向下突破，打破持续近两个月的整固型
态。
    
    “对美国12月加息的预期高涨，”这支撑美元，Forex.com研究部门主管James Chen说
。
    
    “本周末段包括零售销售，生产者物价指数和消费者信心等一系列数据将出炉，可能有
助于形成预期，带动美元走势，”Chen说。
    
    分析师还表示，美元受到支撑，因民调显示相对共和党候选人特朗普，民主党总统候选
人希拉里支持率领先优势扩大。

    Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说，市场认为希拉里是保
持美国现况的候选人，如果她当选总统，带来的政治不确定性将低于特朗普。
    
    纽约尾盘，美元指数 上涨0.8%，至97.650，此前触及3月来最高水准。
    
    欧元兑美元 下跌至逾两个月低点，尾盘下跌0.8%，报1.1054美元。
    
    美元兑日圆 跌0.3%，至103.38日圆，但本月迄今上涨2%。
    
    英镑 大跌1.8%，至1.2128美元。一些分析师表示，预计英镑将进一步下跌，因英
国退欧的影响继续显露。
    
    但法国巴黎银行的Michael Sneyd表示，基于该行的外汇模型，预计目前英镑兑美元汇
率已反映英镑最糟糕的假设情况。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元            1.1053   1.1137   -0.75   +1.78   1.0860
    美元/日圆            103.50   103.58   -0.08  -13.97   120.30
    欧元/日圆         114.40   115.39   -0.86  -12.32   130.47
    美元/瑞郎            0.9881   0.9820   +0.62   -1.37   1.0018
    英镑/美元            1.2117   1.2358   -1.95  -17.78   1.4738
    美元/加元            1.3260   1.3173   +0.66   -4.18   1.3839
    美元/离岸人民币    6.7281   6.7155   +0.19   +2.44   6.5680
    澳元/美元            0.7535   0.7606   -0.93   +3.57   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0930   1.0941   -0.10   +0.40   1.0886
    欧元/英镑         0.9119   0.9006   +1.25  +23.78   0.7367
    新西兰元/美元        0.7051   0.7135   -1.18   +3.31   0.6825
    美元/挪威克朗        8.1772   8.0803   +1.20   -7.50   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0417   9.0072   +0.38   -5.83   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.8182   8.6519   +1.92   +4.40   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.7491   9.6387   +1.15   +6.31   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    

 (编译 利棣儿/龚芳；审校 李军)

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