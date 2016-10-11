更新版 1-《全球汇市》美元因升息押注升至七个月峰值，英镑继续大跌

(新增文末表格) * 美元指数升至3月以来最高 * 10年期美债收益率触及四个月高位 * 市场等待美联储公布9月会议记录，以确定12月加息的观点 * 英镑连续第四日下跌 路透纽约10月11日 - 美元兑一篮子主要货币周二急升至七个月高位，因过去数周的一 系列美国经济数据总体稳健，投资者增加对美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息的押 注。 英镑上周五“闪崩”后延续下行走势，因投资者担心英国硬性退欧对该国经济造成的影 响。过去一周，英镑兑美元下挫超过4%。 美国方面，投资者等待美联储周三公布9月会议记录，以确定美联储12月加息的观点。 利率期货市场反映美联储12月加息的机率为约70%。 这推高10年期美债收益率触及逾四个月高位，美元兑日圆上涨。对美国公债市场走势最 为敏感的美元兑日圆在过去11日内有10日上升。 分析师表示，周二欧元兑美元亦出现重大技术面向下突破，打破持续近两个月的整固型 态。 “对美国12月加息的预期高涨，”这支撑美元，Forex.com研究部门主管James Chen说 。 “本周末段包括零售销售，生产者物价指数和消费者信心等一系列数据将出炉，可能有 助于形成预期，带动美元走势，”Chen说。 分析师还表示，美元受到支撑，因民调显示相对共和党候选人特朗普，民主党总统候选 人希拉里支持率领先优势扩大。 Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说，市场认为希拉里是保 持美国现况的候选人，如果她当选总统，带来的政治不确定性将低于特朗普。 纽约尾盘，美元指数 上涨0.8%，至97.650，此前触及3月来最高水准。 欧元兑美元 下跌至逾两个月低点，尾盘下跌0.8%，报1.1054美元。 美元兑日圆 跌0.3%，至103.38日圆，但本月迄今上涨2%。 英镑 大跌1.8%，至1.2128美元。一些分析师表示，预计英镑将进一步下跌，因英 国退欧的影响继续显露。 但法国巴黎银行的Michael Sneyd表示，基于该行的外汇模型，预计目前英镑兑美元汇 率已反映英镑最糟糕的假设情况。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1053 1.1137 -0.75 +1.78 1.0860 美元/日圆 103.50 103.58 -0.08 -13.97 120.30 欧元/日圆 114.40 115.39 -0.86 -12.32 130.47 美元/瑞郎 0.9881 0.9820 +0.62 -1.37 1.0018 英镑/美元 1.2117 1.2358 -1.95 -17.78 1.4738 美元/加元 1.3260 1.3173 +0.66 -4.18 1.3839 美元/离岸人民币 6.7281 6.7155 +0.19 +2.44 6.5680 澳元/美元 0.7535 0.7606 -0.93 +3.57 0.7275 欧元/瑞郎 1.0930 1.0941 -0.10 +0.40 1.0886 欧元/英镑 0.9119 0.9006 +1.25 +23.78 0.7367 新西兰元/美元 0.7051 0.7135 -1.18 +3.31 0.6825 美元/挪威克朗 8.1772 8.0803 +1.20 -7.50 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0417 9.0072 +0.38 -5.83 9.6011 美元/瑞典克朗 8.8182 8.6519 +1.92 +4.40 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.7491 9.6387 +1.15 +6.31 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 利棣儿/龚芳；审校 李军)