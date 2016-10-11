金砖国家：10月11日股汇市收盘纵览

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透10月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月11日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌1.43%，报905.57点。
中国股市：沪综指连两日收升至一个月新高，银行地产等权重板块走势强劲
中国汇市：人民币放量收跌与中间价再创逾六年新低，短期仍存调整空间
香港股市：收低逾1%，因投资者对过去数月的强劲涨势了结获利
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌1.05%，报61,021.848点，受巴西国家石油公司(Petrobras)跌势拖累。交易商等待美联储会议记录，以寻找今年升息可能性的线索。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.1994/99，上日收报3.2015/25。
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南非股市：小幅收高，受黄金类股涨势带动。指标Top-40指数 收盘上涨0.62%，报45,395.72点；大盘综合指数 收盘上涨0.43%，报51,898.82点。
南非汇市：兰特兑美元重挫，因财长被传唤上庭
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印度股汇市休市。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.22%，报1,005.48点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.91%，报524.65点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值1.06%，报62.663；卢布兑欧元 贬值0.37%，报69.278。(完) (编译 杜明霞；审校 张涛)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。