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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 07:11 BJT

金砖国家：10月11日股汇市收盘纵览

路透10月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月11日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌1.43%，报905.57点。

中国股市：沪综指连两日收升至一个月新高，银行地产等权重板块走势强劲

中国汇市：人民币放量收跌与中间价再创逾六年新低，短期仍存调整空间

香港股市：收低逾1%，因投资者对过去数月的强劲涨势了结获利

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌1.05%，报61,021.848点，受巴西国家石油公司(Petrobras)跌势拖累。交易商等待美联储会议记录，以寻找今年升息可能性的线索。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.1994/99，上日收报3.2015/25。

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南非股市：小幅收高，受黄金类股涨势带动。指标Top-40指数 收盘上涨0.62%，报45,395.72点；大盘综合指数 收盘上涨0.43%，报51,898.82点。

南非汇市：兰特兑美元重挫，因财长被传唤上庭

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印度股汇市休市。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.22%，报1,005.48点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.91%，报524.65点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值1.06%，报62.663；卢布兑欧元 贬值0.37%，报69.278。(完) (编译 杜明霞；审校 张涛)

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