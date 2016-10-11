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市场报道 | 2016年 10月 12日 星期三 07:13 BJT

《美国重要政经日程》--10月12日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1100 - 美国农业部公布一周全球稻米价格

1400 - 劳工部公布8月职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)报告

1530 - 财政部发售三年期公债

1600 - 农业部公布月度作物产量、全球农业供需预估

1700 - 财政部发售10年期公债

1800 - 联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月20-21日会议记录

2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告

-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运输数据(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美股业绩公布日程

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张涛；审校 龚芳)

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