美国与加拿大经济指标预测--10月12日-10月19日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月10日当周 10月12日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 542.2 抵押贷款再融资指数 -- 2,380.1 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 8月 572.4 587.1 1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 56.60 1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 53.00 10月13日(四) 1230 加拿大新屋价格指数 8月 +0.3% +0.4% 1230 美国进口物价(较前月) 9月 +0.2% -0.2% 出口物价(较前月) 持平 -0.8% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月8日当周 25.4 24.9 四周均值(万人) -- 25.35 续请失业金人数(万人) 10月1日当周 -- 205.8 1800 美国联邦预算(亿美元) 9月 盈余250 赤字1,070 10月14日(五) 1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 9月 +0.6% 持平 (较前月) +0.2% 持平 扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期) +1.2% +1.0% (较前月) +0.1% +0.1% 扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期) -- +1.2% (较前月) -- +0.3% 1230 美国零售销售(较前月) 9月 +0.6% -0.3% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% -0.1% 1400 美国企业库存(较前月) 8月 +0.2% 持平 1400 美国密西根大学消费者信心指数 10月初值 91.9 91.2 现况指数 104.7 104.2 预期指数 82.7 82.7 10月17日当周 10月17日(一) 1230 美国纽约联储制造业指数 10月 1.00 负1.99 1315 美国工业生产(较前月) 9月 +0.1% -0.4% 产能利用率 75.6% 75.5% 制造业产出(较前月) -- -0.4% 10月18日(二) 1230 加拿大制造业销售(较前月) 8月 -- +0.1% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.3% +0.2% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.5% +1.1% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.3% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.3% +2.3% 每周平均实质所得(较前月) -- -0.4% 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 10月 63 65 1530 美国克利夫兰联储CPI 9月 -- +0.2% 2000 美国整体资本流动(亿美元) 8月 -- 净流入1,406 外资购买美国公债(亿美元) -- 净卖出131 10月19日(三) 1230 美国建筑许可年率(万户) 9月 115.5 115.2 建筑许可(较前月) -- +0.7% 房屋开工年率(万户) 117.0 114.2 房屋开工(较前月) -- -5.8% 1400 加拿大央行利率决议 -- -- 0.5% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王兴亚；审校 戴素萍)