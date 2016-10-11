《中国报摘》--中国证券报10月12日

* 头版头条:

--深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司、中国证券登记结算有限责任公司和香港中央结算有限公司就深港通签署《四方协议》。深交所表示，计划于10月13日在香港启动国际路演，10月底前完成国际路演，争取11月上旬完成业务、技术方面的各项准备工作。

* 其他:

--保监会副主席梁涛表示，保险公司治理监管工作已开展十个年头，要坚持不懈，继续完善规则体系建设，规范和改进监管方式，增强保险公司治理有效性。尽快出台《保险公司股权管理办法》、《保险公司章程指引》，从源头对公司治理的制度安排明确要求。

--葛洲坝 副总经理郭成洲表示，公司从2012年开始设计战略性新兴产业，今年新兴产业和传统产业的占比或将突破五比五。公司今年大部分并购业务体现在环保方面，分为三部分：一是并购技术，二是联合开发技术，三是培育技术。今年将用30亿元人民币左右资金与其他财务方式将原来与环保和新技术有关的领域提升一个层次。

--拉卡拉集团董事长孙陶然表示，拉卡拉支付集团正接受机构的上市辅导，时机成熟时将递交IPO上市申请，A股是首选上市地。此外，拉卡拉集团正与联想控股 筹划合资成立一家证券公司--联信证券，同时将筹备消费金融公司和民营银行。

--中海集运 公告称，拟以不低于3.66元/股的价格向包括公司控股股东中国海运（集团）总公司在内的不超过十名特定对象非公开发行A股股票，募集资金总额不超过120亿元，扣除发行费用后将用于增资中远海运租赁。