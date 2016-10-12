《全球主要国家债券发行预告》--10月12日-10月19日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 10/12 意大利 标售国库券 10/12 日本 标售30年期公债 10/12 美国 发售三年期公债 10/12 美国 发售10年期公债 10/12 英国 标售票息1/8%、2036年到期的通胀保值公债 10/13 美国 发售30年期公债 10/13 意大利 标售中长期债券 10/13 日本 标售三个月期贴现国库券 10/14 日本 标售五年期公债 10/17 法国 标售国库券(BTF) 10/18 日本 标售12个月期贴现国库券 10/18 日本 加强流动性标售 10/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 10/19 德国 标售30年期联邦债券 10/19 英国 标售票息1½%、2026年到期的公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张若琪 审校 李爽)