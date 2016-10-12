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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 08:08 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月12日

路透10月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.758
3港元 )
    
    美国股市周二遭到抛售，道琼工业指数 收低200.38点，或1.09%，至18,128.66点，因令人失望的
企业季报为业绩期开局设定低迷基调，投资者消化可能变化莫测的美国大选选情动态。 
    
 公司名称                ADR代码      收盘价      涨跌幅       成交   ADR折合每股  较港股溢价
                                                           量         普通股       
                                    （美元）     （%）                (港元)       (%)
 中海油                             133.000      -1.89     17150      10.319       -0.59
 中国铝业                           9.250        -4.24     9518       2.871        -1.01
 中国移动                           60.960       -3.42     261700     94.589       -0.69
 中国人寿                           13.300       -5.00     222123     20.637       -1.73
 中石油                             70.950       -2.62     28856      5.505        -0.82
 中石化                             75.110       -3.05     27146      5.827        -0.39
 汇丰控股                           37.610       -2.41     3158376    58.358       -1.00
 中电信                             51.790       -1.31     2848       4.018        -1.28
 中国联通                           12.650       0.96      100503     9.814        -1.27
 兖州煤业                           7.440        -3.13     6522       5.772        -1.83
 华能国际                           25.240       -2.55     24971      4.895        0.32
 南方航空                           28.790       -0.79     3572       4.467        -1.17
 东方航空                           23.810       -2.10     2559       3.695        -0.15
 中芯国际                           5.690        -1.90     5244       0.883        -1.90
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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