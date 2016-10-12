《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月12日

路透10月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.758 3港元 ) 美国股市周二遭到抛售，道琼工业指数 收低200.38点，或1.09%，至18,128.66点，因令人失望的 企业季报为业绩期开局设定低迷基调，投资者消化可能变化莫测的美国大选选情动态。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股溢价 量 普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 133.000 -1.89 17150 10.319 -0.59 中国铝业 9.250 -4.24 9518 2.871 -1.01 中国移动 60.960 -3.42 261700 94.589 -0.69 中国人寿 13.300 -5.00 222123 20.637 -1.73 中石油 70.950 -2.62 28856 5.505 -0.82 中石化 75.110 -3.05 27146 5.827 -0.39 汇丰控股 37.610 -2.41 3158376 58.358 -1.00 中电信 51.790 -1.31 2848 4.018 -1.28 中国联通 12.650 0.96 100503 9.814 -1.27 兖州煤业 7.440 -3.13 6522 5.772 -1.83 华能国际 25.240 -2.55 24971 4.895 0.32 南方航空 28.790 -0.79 3572 4.467 -1.17 东方航空 23.810 -2.10 2559 3.695 -0.15 中芯国际 5.690 -1.90 5244 0.883 -1.90 （完） (整理 梁慧仪)