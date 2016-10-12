《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月12日

--iPhone 7出货火力全开，代工双雄鸿海 、和硕 9月营收乐透。代工龙头鸿海9月及第三季营收同步改写历年同期新高；和硕9月营收月增率更是狂飙八成，直接攻占1,500亿台币关卡，一扫淡季阴霾。

--知情人士透露，行政院留才揽才税制改革转向，将比照自由贸易区的税制优惠，师法韩国的所得税三年减半政策，以此取代先前对于高薪族调降最高所得税率的改制规划；至于推出的时间，会等到长照的遗赠税、菸税财源过关之后，就会登场，预计最快会在明年推出。

--国泰、富邦、南山与新光四大寿险公司前三季税后纯益出炉，虽然9月富邦与南山人寿因台币升值造成汇兑损失，但四大寿险公司摆脱上半年阴霾，第三季因股息入帐，单季获利大增，四大寿险公司第三季税后纯益超过360亿台币，赚赢整个上半年的税后纯益259.4亿台币，也稳住了今年寿险公司的获利。