《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月12日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
*工商时报：
--iPhone 7出货火力全开，代工双雄鸿海 、和硕 9月营收乐透。代工龙头鸿海9月及第三季营收同步改写历年同期新高；和硕9月营收月增率更是狂飙八成，直接攻占1,500亿台币关卡，一扫淡季阴霾。
--知情人士透露，行政院留才揽才税制改革转向，将比照自由贸易区的税制优惠，师法韩国的所得税三年减半政策，以此取代先前对于高薪族调降最高所得税率的改制规划；至于推出的时间，会等到长照的遗赠税、菸税财源过关之后，就会登场，预计最快会在明年推出。
*经济日报：
--国泰、富邦、南山与新光四大寿险公司前三季税后纯益出炉，虽然9月富邦与南山人寿因台币升值造成汇兑损失，但四大寿险公司摆脱上半年阴霾，第三季因股息入帐，单季获利大增，四大寿险公司第三季税后纯益超过360亿台币，赚赢整个上半年的税后纯益259.4亿台币，也稳住了今年寿险公司的获利。
--行政院拍板调高遗赠税、菸税支应长照财源，立法院财委会今日邀财政部长许虞哲、主计长朱泽民就“政府筹措长期照顾服务财源”进行专题报告。财政部报告指出，预估两税每年挹注长照财源约为200多亿台币。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。