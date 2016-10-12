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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 08:22 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息10月12日

**上海证券报**

--比亚迪 与国开行昨签署600亿元人民币的《单轨轨道交通产业战略合作协议》。在横跨IT、汽车、新能源三大产业后，比亚迪正式进军轻轨交通业，意在拓展城市公共交通，缓解交通拥堵及大气污染问题。

--国家发改委昨同时公布了《售电公司准入与退出管理办法》和《有序放开配电网业务管理办法》。两个文件明确规定，售电公司资产总额不得低于2,000万元，鼓励电网企业与社会资本通过股权合作等方式成立产权多元化公司经营配电网。

**证券时报**

--一拖股份 公告称，获国务院批复，控股股东中国一拖将所持一拖股份合计3,321.94万股分别协议转让给中国华融、建行河南省分行和中国东方持有，从而解决中国一拖的原始债务。

--中国保险资产管理协会发布数据显示，1-9月，21家保险资产管理机构共注册各类资产管理产品104个，合计注册规模2,145.51亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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