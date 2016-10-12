《中国报摘》--其他报纸重要消息10月12日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**上海证券报**
--比亚迪 与国开行昨签署600亿元人民币的《单轨轨道交通产业战略合作协议》。在横跨IT、汽车、新能源三大产业后，比亚迪正式进军轻轨交通业，意在拓展城市公共交通，缓解交通拥堵及大气污染问题。
--国家发改委昨同时公布了《售电公司准入与退出管理办法》和《有序放开配电网业务管理办法》。两个文件明确规定，售电公司资产总额不得低于2,000万元，鼓励电网企业与社会资本通过股权合作等方式成立产权多元化公司经营配电网。
**证券时报**
--一拖股份 公告称，获国务院批复，控股股东中国一拖将所持一拖股份合计3,321.94万股分别协议转让给中国华融、建行河南省分行和中国东方持有，从而解决中国一拖的原始债务。
--中国保险资产管理协会发布数据显示，1-9月，21家保险资产管理机构共注册各类资产管理产品104个，合计注册规模2,145.51亿元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。