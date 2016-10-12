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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 08:25 BJT

《香港报摘》--经济日报10月12日

**头版头条**

--港股24,000点昙花一现，中外资金力量减，大市反高潮下跌。环球对美加息忧虑加深，美汇见两个半月高，港汇转弱失守7.76，在跌市成交大增下，恐反映部分外资获利离场。

**其他**

--联通 成为混合所有制试点项目之一，券商普遍看好，认为有利股价增长，估计会引入互联网公司作战略投资者。

--绿城中国 宣布引入龙湖地产 合作成立合营公司，共同发展其位于杭州萧山的住宅项目，前者持股70%，龙湖则持30%，项目总地价10.99亿元人民币。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)

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