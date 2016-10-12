韩国数据：9月经季调失业率升至七个月高位4%，企业重整压制就业市场

* 9月经季节调整后失业率为4.0%

* 反贪腐法和企业重整对就业市场构成风险

路透首尔10月12日 - 官方数据周三显示，韩国9月失业率升至七个月高点，因在负债累累的企业持续重整之际，制造业者减少聘雇。

韩国统计局称，9月经季节调整的失业率升至4.0%，8月为3.8%。

9月未经季节调整的失业率则仍持稳于3.6%。

9月制造业者总计裁减76,000个工作岗位，可能反映了造船厂和东南沿岸港口的裁员状况。

9月约增加267,000个岗位，增幅远低于8月的387,000个。

政府引导的造船业及航运业重整，对仰赖贸易的韩国经济是一项持续的挑战，过去20个月来，韩国出口几乎每个月都下滑，目前制造业仍是该国经济实际支柱。