韩国数据：9月经季调失业率升至七个月高位4%，企业重整压制就业市场

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 9月经季节调整后失业率为4.0%
* 反贪腐法和企业重整对就业市场构成风险
路透首尔10月12日 - 官方数据周三显示，韩国9月失业率升至七个月高点，因在负债累累的企业持续重整之际，制造业者减少聘雇。
韩国统计局称，9月经季节调整的失业率升至4.0%，8月为3.8%。
9月未经季节调整的失业率则仍持稳于3.6%。
9月制造业者总计裁减76,000个工作岗位，可能反映了造船厂和东南沿岸港口的裁员状况。
9月约增加267,000个岗位，增幅远低于8月的387,000个。
政府引导的造船业及航运业重整，对仰赖贸易的韩国经济是一项持续的挑战，过去20个月来，韩国出口几乎每个月都下滑，目前制造业仍是该国经济实际支柱。
企划财政部一位官员称前景依然黯淡，因反腐败法上路及持续的重整可能进一步压制聘雇。(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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