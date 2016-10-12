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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 08:29 BJT

《汇市简讯》美元/日圆因交叉盘卖单而下滑，但仍高于103

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* 美元/日圆在亚洲盘触及104.07的高位后下跌至103.17，在104上方压力沉重

* 今日压力再现，因有7.97亿美元行权价在104.00-10的期权到期

* 明天在104区域还有更多期权到期，在103.95-104.10约有22亿美元期权规模

* 亚洲盘目前为止主要交投在103.28-59区间，下降的100日均线切入位在103.43，云区顶部在103.52

* 关注日圆交叉盘，其中欧元/日圆表现尤其疲软 (完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)

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