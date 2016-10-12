《香港报摘》--信报10月12日

**头版头条**

--三星电子 最新旗舰手机Galaxy Note 7昨天终宣布全球停止生产及发售；三星电子香港亦在港澳地区停售Note 7，本港电讯商已自行公布退款或换机安排，意味这款曾备受好评的手机面世两个月便寿终正寝。

**其他**

--汇控 行政总裁欧智华表示，随着中国资本市场日趋成熟，日后将有更多渠道让资金进出中国，或会令更多外国资金到中国投资，以及使中国居民持有外国物业的限制放宽。

--受到本港门店销售表现欠佳影响，包浩斯 上半财政年度同店销售下跌14%，当中港澳同店销售下跌17%，同时发盈警预期截至今年9月底止半年，亏损扩大至6,000万港元。（完）

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