《香港报摘》--信报10月12日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--三星电子 最新旗舰手机Galaxy Note 7昨天终宣布全球停止生产及发售；三星电子香港亦在港澳地区停售Note 7，本港电讯商已自行公布退款或换机安排，意味这款曾备受好评的手机面世两个月便寿终正寝。
**其他**
--汇控 行政总裁欧智华表示，随着中国资本市场日趋成熟，日后将有更多渠道让资金进出中国，或会令更多外国资金到中国投资，以及使中国居民持有外国物业的限制放宽。
--受到本港门店销售表现欠佳影响，包浩斯 上半财政年度同店销售下跌14%，当中港澳同店销售下跌17%，同时发盈警预期截至今年9月底止半年，亏损扩大至6,000万港元。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。