《中国已公布新股发行上市日程表》--10月12日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 10/12 沪 五洲新春 732667 5,060 8.80 22.96 国海证券 10/14 10/12 深 和科达 002816 2,500 8.29 22.98 国金证券 10/14 10/13 深 黄山胶囊 002817 2,167 *13.88 *22.98 国元证券 10/17 10/14 沪 杭州银行 730926 26,175 14.39 10.23 中金公司 10/18 10/17 沪 电魂网络 732258 6,000 -- -- 国金证券 10/19 10/18 沪 新华网 732888 5,190.2936 -- -- 中金公司 10/20 11/2 沪 上海银行 780229 60,045 17.77 8.26 国泰君安 11/4 申万宏源 ----------------------------------------------------------------------------------- 中止发行 沪 国泰集团 732977 5,528 -- -- 中德证券 -- 暂缓发行 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 -- 暂缓发行 深 奥 赛 康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 10/12 深 崇达技术 5,000 16.31 22.98 中信证券 10/12 深 路畅科技 3,000 6.89 22.97 招商证券 10/12 沪 来伊份 6,000 11.67 22.99 中信建投 10/12 深 博创科技 2,067 11.75 22.97 中信证券 *10/13 沪 恒康家居 6,000 15.41 22.66 广发证券 -- 沪 顾家家居 8,250 24.66 22.99 中信建投 -- 沪 汇顶科技 4,500 19.42 22.99 中金公司 -- 深 古鳌科技 1,836 12.48 22.88 国海证券 -- 深 路通视信 2,000 15.40 22.99 申万宏源 -- 深 和仁科技 2,000 12.53 22.99 中信证券 -- 深 集智股份 1,200 14.08 22.99 中泰证券 -- 沪 能科股份 2,839 7.54 22.97 东方花旗 -- 深 万集科技 2,670 12.25 20.91 东北证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦；审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。