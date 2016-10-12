中港个股：中海集运拟定增A股募资至多120亿元，主要用于增资租赁业务

路透上海10月12日 - 中国中海集装箱运输股份有限公司 周二晚公告称，拟以不低于3.66元人民币/股的价格，向包括公司控股股东中国海运在内的不超过10名特定对象非公开发行不超过32.79亿股A股，募集资金总额不超过120亿元。

公告并指出，本次募集资金扣除发行费用后净额将用于增资中远海运租赁、增资佛罗伦、偿还到期企业债券和补充流动资金。控股股东中国海运承诺拟用于认购此次非公开发行A股股票的金额不低于50亿元且不超过70亿元。

同时，本次非公开发行完成后，本公司的实际控制人将不会发生变化。

具体募集资金投向计划方面，公司拟60亿元用于增资中远海运租赁；24亿元用于增资佛罗伦项目；拟投入不超过36亿元用于偿还到期企业债券和补充流动资金。

公司并称，通过实施重大资产重组，公司将筹集到稳定的长期资金，减轻财务负担，优化资本结构，拓展债务融资空间并保持较低的债务融资成本，助力公司业务全面、可持续发展。

中海集运A股9月底因运筹划定向增发停牌，停牌前收报3.98元；公司股票将于10月12日复牌。

欲浏览更多详情，请点选上海证券交易所：here（完） (发稿 吴芳； 审校 林高丽)