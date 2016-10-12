中港个股：中海集运拟定增A股募资至多120亿元，主要用于增资租赁业务

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月12日 - 中国中海集装箱运输股份有限公司 周二晚公告称，拟以不低于3.66元人民币/股的价格，向包括公司控股股东中国海运在内的不超过10名特定对象非公开发行不超过32.79亿股A股，募集资金总额不超过120亿元。
公告并指出，本次募集资金扣除发行费用后净额将用于增资中远海运租赁、增资佛罗伦、偿还到期企业债券和补充流动资金。控股股东中国海运承诺拟用于认购此次非公开发行A股股票的金额不低于50亿元且不超过70亿元。
同时，本次非公开发行完成后，本公司的实际控制人将不会发生变化。
具体募集资金投向计划方面，公司拟60亿元用于增资中远海运租赁；24亿元用于增资佛罗伦项目；拟投入不超过36亿元用于偿还到期企业债券和补充流动资金。
公司并称，通过实施重大资产重组，公司将筹集到稳定的长期资金，减轻财务负担，优化资本结构，拓展债务融资空间并保持较低的债务融资成本，助力公司业务全面、可持续发展。
中海集运A股9月底因运筹划定向增发停牌，停牌前收报3.98元；公司股票将于10月12日复牌。
欲浏览更多详情，请点选上海证券交易所：here（完） (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。