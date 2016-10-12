国际油市：油价小涨，投资者关注产油国会议

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
自从OPEC八年来首次提出限产以来，油价在不到两周之内累计涨逾13%。但油价仍在2014年年中所及的每桶100多美元高点的一半左右，因为有关市场何时会恢复平衡依然是个问题。
周三OPEC成员国将与非OPEC产油国展开会谈，试图研究出全球限产协议的细节。该协议有效期至少为六个月，俄罗斯对该计划予以支持。
国际能源署(IEA)周二表示，如果OPEC与俄罗斯同意实施足够力度的减产，那么全球石油供应将更快地追随需求下降；但目前尚不清楚，这种情况多久能够实现。
高盛在研究报告中称，OPEC与其他石油出口国拟议中的减产已经有了“更大的可能性”，但警告称减产可能不会有足够力度，使2017年的市场恢复平衡。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/王颖；审校 张若琪/戴素萍)
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美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。