国际油市：油价小涨，投资者关注产油国会议

自从OPEC八年来首次提出限产以来，油价在不到两周之内累计涨逾13%。但油价仍在2014年年中所及的每桶100多美元高点的一半左右，因为有关市场何时会恢复平衡依然是个问题。

周三OPEC成员国将与非OPEC产油国展开会谈，试图研究出全球限产协议的细节。该协议有效期至少为六个月，俄罗斯对该计划予以支持。

国际能源署(IEA)周二表示，如果OPEC与俄罗斯同意实施足够力度的减产，那么全球石油供应将更快地追随需求下降；但目前尚不清楚，这种情况多久能够实现。

高盛在研究报告中称，OPEC与其他石油出口国拟议中的减产已经有了“更大的可能性”，但警告称减产可能不会有足够力度，使2017年的市场恢复平衡。(完)

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