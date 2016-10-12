建信期货：中国期指空方占优格局已出现改变，多空力量较为均衡

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自10月12日的《期货日报》：
昨日沪深两市继续上攻，成交量有所回升。期市上，所有合约均收涨，其中IC合约涨幅较大，主力合约基差贴水幅度较前一交易日扩大，IF1610、IH1610、IC1610基差分别为-8.56、-5.23、-31.63。
总体来看，主力投资者谨慎情绪并未全部消退，但空方占优的格局已经出现改变，目前多空力量较为均衡。
综合来看，经历一个多月的盘整后，市场情绪恢复将需要一段时间，短期市场走势或有反复。中期来看，目前股市整体市盈率偏低，具备吸引增量资金入场条件，市场做多动力逐步形成，国内A股将迎来三季度报行情，预计市场的风险偏好将回升。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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