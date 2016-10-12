《香港报摘》--其他报纸重要消息10月12日

**明报**

--翠华 昨日交易时段后，获潜在卖方通知，其与独立第三方已终止就可能出售事项进行讨论，潜在买卖双方并无就可能出售事项订立任何具法律约束力的协议，或意味公司主要股东之间的角力暂告一段落。

**苹果日报**

--中广核 上周五公布，将在北京产权交易所以公开挂牌形式，出售持有的阳江核电17%股权，挂牌价为50亿元人民币。中电控股 表示，很可能考虑这笔交易，但由于此涉及商业问题，目前不会进一步评论。

**东方日报**

--吉利汽车 公布再次调高今年销售目标，由66万辆增至70万辆。

**星岛日报**

--富豪酒店 执行董事范统认为，本港地产市场在7-9月的升幅太大，他认为这个现象是不健康。他预计今年仍然会上升，但希望未来在土地供应增加下楼价可以平稳。

**文汇报**

--广西壮族自治区主席陈武表示，今年1月到8月，广西与香港的贸易额达到了100多亿人民币，其中加工贸易占83.3亿元人民币。他并建议透过两地产业合作，发挥香港对外平台的作用，进一步开发广西的经济发展。（完）

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