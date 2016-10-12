《香港报摘》--其他报纸重要消息10月12日

标题新闻：俄罗斯央行总裁纳比乌里娜称如1-2年内年通胀率稳定在4%，指标利率可能降至6.5-7.0%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
**明报**
--翠华 昨日交易时段后，获潜在卖方通知，其与独立第三方已终止就可能出售事项进行讨论，潜在买卖双方并无就可能出售事项订立任何具法律约束力的协议，或意味公司主要股东之间的角力暂告一段落。
**苹果日报**
--中广核 上周五公布，将在北京产权交易所以公开挂牌形式，出售持有的阳江核电17%股权，挂牌价为50亿元人民币。中电控股 表示，很可能考虑这笔交易，但由于此涉及商业问题，目前不会进一步评论。
**东方日报**
--吉利汽车 公布再次调高今年销售目标，由66万辆增至70万辆。
**星岛日报**
--富豪酒店 执行董事范统认为，本港地产市场在7-9月的升幅太大，他认为这个现象是不健康。他预计今年仍然会上升，但希望未来在土地供应增加下楼价可以平稳。
**文汇报**
--广西壮族自治区主席陈武表示，今年1月到8月，广西与香港的贸易额达到了100多亿人民币，其中加工贸易占83.3亿元人民币。他并建议透过两地产业合作，发挥香港对外平台的作用，进一步开发广西的经济发展。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选