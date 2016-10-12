中航期货：棕榈油中期回调空间有限，操作策略转为急跌买入

以下内容节选自10月12日的《期货日报》：

从7月下旬以来，油脂展开一波强劲的上涨行情，其中文华棕榈油指数从4776元/吨上涨至9月下旬的5832元/吨，涨幅超过20%。对于后市，我们判断，棕榈油中期回调空间有限，但鉴于累计涨幅较大，追涨不可取，操作策略从前期单边做多转为急跌买入的策略。

今年4月，在资金持续推动下，国内文华商品指数持仓总量向上突破2700万手，但受到交易所提高手续费等政策打压，持仓总量一度明显减少，5月中旬时持仓总量回落到接近2100万手，但此后再度持续回升。截至9月28日，该指数总持仓2699万手，较5月中旬时的2105.1手增加了28.2%，显示国内资金积极介入商品市场。

相比其他资产，如股票、债券、房产等，商品仍处于相对的价值洼地，新进的资金更易选择做多。油脂价格在大宗商品价格易涨难跌的背景下，也较易形成上涨行情。(完)

详情请点选链接：here