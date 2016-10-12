中航期货：棕榈油中期回调空间有限，操作策略转为急跌买入

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自10月12日的《期货日报》：
从7月下旬以来，油脂展开一波强劲的上涨行情，其中文华棕榈油指数从4776元/吨上涨至9月下旬的5832元/吨，涨幅超过20%。对于后市，我们判断，棕榈油中期回调空间有限，但鉴于累计涨幅较大，追涨不可取，操作策略从前期单边做多转为急跌买入的策略。
今年4月，在资金持续推动下，国内文华商品指数持仓总量向上突破2700万手，但受到交易所提高手续费等政策打压，持仓总量一度明显减少，5月中旬时持仓总量回落到接近2100万手，但此后再度持续回升。截至9月28日，该指数总持仓2699万手，较5月中旬时的2105.1手增加了28.2%，显示国内资金积极介入商品市场。
相比其他资产，如股票、债券、房产等，商品仍处于相对的价值洼地，新进的资金更易选择做多。油脂价格在大宗商品价格易涨难跌的背景下，也较易形成上涨行情。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。