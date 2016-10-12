《全球汇市》美元脱离七个月高位，英镑反弹带来压力

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1042 1.1053 -0.10 +1.68 1.0860 美元/日圆 103.58 103.50 +0.08 -13.90 120.30 欧元/日圆 114.37 114.40 -0.03 -12.34 130.47 美元/瑞郎 0.9888 0.9881 +0.07 -1.30 1.0018 英镑/美元 1.2260 1.2117 +1.18 -16.81 1.4738 美元/加元 1.3238 1.3260 -0.17 -4.34 1.3839 美元/离岸人民币 6.7231 6.7281 -0.07 +2.36 6.5680 澳元/美元 0.7561 0.7535 +0.35 +3.93 0.7275 新西兰元/美元 0.7065 0.7051 +0.20 +3.52 0.6825 澳元/日圆 78.330 78.030 +0.38 -10.60 87.620 新西兰元/日圆 73.200 73.030 +0.23 -10.71 81.980 英镑/日圆 127.03 125.45 +1.26 -28.32 177.22 澳元/新西兰元 1.0696 1.0677 +0.18 +0.30 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李爽/杜明霞/陈宗琦；审校 王颖/戴素萍/李婷仪/张若琪)