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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 09:04 BJT

《全球汇市》美元脱离七个月高位，英镑反弹带来压力

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1042  1.1053  -0.10  +1.68  1.0860
    美元/日圆            103.58  103.50  +0.08 -13.90  120.30
    欧元/日圆         114.37  114.40  -0.03 -12.34  130.47
    美元/瑞郎            0.9888  0.9881  +0.07  -1.30  1.0018
    英镑/美元            1.2260  1.2117  +1.18 -16.81  1.4738
    美元/加元            1.3238  1.3260  -0.17  -4.34  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7231  6.7281  -0.07  +2.36  6.5680
    澳元/美元            0.7561  0.7535  +0.35  +3.93  0.7275
    新西兰元/美元        0.7065  0.7051  +0.20  +3.52  0.6825
    澳元/日圆         78.330  78.030  +0.38 -10.60  87.620
    新西兰元/日圆     73.200  73.030  +0.23 -10.71  81.980
    英镑/日圆         127.03  125.45  +1.26 -28.32  177.22
    澳元/新西兰元     1.0696  1.0677  +0.18  +0.30  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李爽/杜明霞/陈宗琦；审校 王颖/戴素萍/李婷仪/张若琪)
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